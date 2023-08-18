إسبانيا.. جزر الكناري تكافح الحرائق الأكثر تعقيدا منذ 40 عاما

واصل رجال الإطفاء، الخميس، جهودهم للسيطرة على حرائق غابات كبيرة في جزيرة تنريفه السياحية الإسبانية، لم تشهد جزر الكناري مثلها منذ عقود وأجبرت آلاف الأشخاص على إخلاء منازلهم، وفق ما أفاد مسؤول محلي.

واندلع الحريق في وقت متأخر الثلاثاء في غابات في شمال شرق الجزيرة التي تعدّ جزءاً من الأرخبيل الإسباني الواقع قبالة سواحل شمال غرب إفريقيا.

وصرح رئيس شرطة الأرخبيل لويس سانتوس للتلفزيون المحلي بأن الحريق قضى حتى الآن على أكثر من 3,200 هكتار من الأراضي، مضيفا "إنه حريق معقد وغير عادي".

وأفادت حكومة المنطقة أنه تم إجلاء نحو ثلاثة آلاف شخص، وصدرت أوامر لنحو أربعة آلاف آخرين بالبقاء في منازلهم بسبب رداءة نوعية الهواء.

وقال المسؤول الإقليمي عن الأرخبيل المكوّن من سبع جزر فرناندو كلافيخو "كانت ليلة صعبة جداً.. يرجّح بأنّ هذا الحريق هو الأكثر تعقيداً الذي شهدناه في جزر الكناري على مدى السنوات الأربعين الماضية على أقلّ تقدير".

وأضاف أنّ "الحرّ الشديد وأحوال الطقس.. تزيد صعوبة عمل" فرق الإطفاء.