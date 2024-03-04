3 أزمات تشعل "الحرب" داخل الحكومة الإسرائيلية

تواجه الحكومة الإسرائيلية 3 أزمات حادة معًا، تؤشر على أجواء مشحونة من المنتظر أن تعمّق حالة عدم الاستقرار السائدة منذ بدء الحملة العسكرية على قطاع غزة.

ويقف سفر عضو مجلس الحرب، بيني غانتس، إلى واشنطن، من دون الحصول على مصادقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على رأس هذه الأزمات.

وفي أزمة ثانية، تردد في الساعات الأخيرة أن قرارًا صدر بحظر إطلاع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على الإفادات والتقارير الاستخبارية.

كما يقف قانون التجنيد الجديد في قلب حالة من الجدل الحاد داخل الحكومة والجيش، وبين الأوساط "الحريدية"، المتشددة دينيًا.

موقع واللا الإخباري الإسرائيلي ذكر، يوم الاثنين، أن جدول أعمال غانتس في واشنطن، المكتظ بالاجتماعات المهمة، يؤشر على أن البيت الأبيض يتعامل معه على أنه رئيس الوزراء.