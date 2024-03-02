وسط خلاف حاد.. غانتس يزور واشنطن دون موافقة نتنياهو

يتوجه عضو مجلس الوزراء في "حكومة الحرب الإسرائيلية"، بيني غانتس، إلى واشنطن الأحد، لإجراء سلسلة من الاجتماعات مع الإدارة الأمريكية، دون التنسيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وبحسب الصحيفة، فإن "زيارة غانتس تأتي دون موافقة نتنياهو، وهو ما يتعارض مع اللوائح الحكومية، ويعد تجاوزا لمنصب نتنياهو".

ونقلت "يديعوت احرونوت" عن مقربين من نتنياهو، قولهم إن "رئيس الوزراء أوضح لغانتس أن إسرائيل لها رئيس وزراء واحد فقط".

وقالت الصحيفة إن "سفر غانتس يأتي في ظل التقارير الأمريكية التي تفيد بأن صبر إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأ ينفد تجاه سلوك نتنياهو في الحرب، وخضوعه لرغبات شركائه في الحكومة إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريش".

من جهتهم، صرح مسؤولون أمريكيون كبار لـ"يديعوت احرنوت"، أن "الولايات المتحدة تواصل الضغط بكل قوتها للتوصل إلى صفقة تبادل ووقف لإطلاق النار"، محذرين من أنه "إذا أثبتنا أن نتنياهو يقوم بتخريب هذا الأمر لأسباب سياسية سيؤدي إلى تصادم مباشر مع البيت الأبيض".

وكان بايدن قال في مقابلة تلفزيونية، إن "إسرائيل حظيت بدعم ساحق من الغالبية العظمى من الدول، لكن إذا استمرت على هذا المنوال مع حكومتها المحافظة، ومع وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير وآخرين، فسوف تخسر الدعم من أنحاء العالم، وهذا ليس في مصلحتها".