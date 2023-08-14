صراع داخل الحكومة الإسرائيلية بسبب مشروع إعفاء "طائفة محافظة" من التجنيد

أفادت مصادر صحفية إسرائيلية مطلعة، مساء يوم أمس الأحد، بأن مسؤولين في حزب "يهودات التوراة" غاضبون من تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأخيرة ورسائله، إلى رؤساء وممثلي الطوائف الدينية المحافظة في إسرائيل "تيار الحريديم" بشأن إعفاء اليهود الحريديم من الخدمة العسكرية.

وأوضحت صحيفة "إسرائيل اليوم" بأن مقربين من وزير الإسكان الإسرائيلي يتسحاق غولدكنوبف، قالو إن موقفه من قانون التجنيد يتمثل في قوله: " "لن أتنازل عن تمرير قانون التجنيد في بداية الشتاء".

وصرح عضو بارز في الائتلاف الحكومي أن المحادثات الأخيرة مع اليهود الحريديم المحافظين والتي جرت الأسبوع الماضي، جرى التأكيد فيها على تمرير قانون التجنيد الاجباري الخاص بإعفاء الشباب الحريديم من الخدمة العسكرية.

ووفقا للمسؤول البارز في الائتلاف الحكومي، فإن الحريديم يطالبون بمنح قانون التجنيد حصانة قانونية دون تدخل من المحكمة العليا، فيما تطلب الأخيرة من الحكومة عدم المصادقة على هذا القانون.

وفي أعقاب ذلك، التقى رئيس الوزراء نتنياهو في وقت لاحق من مساء يوم الأحد بوزير العدل ياريف ليفين ورئيس حزب "شاس" أرييه درعي لمناقشة مشروع القانون، وذلك لاقتراب موعد الاجتماع المتعلق بمناقشة الأمور والقضايا العسكرية.

ويخشى أعضاء الحكومة من أن يصبح قانون التجنيد الإجباري البؤرة التالية لأعمال الشغب وتأجيج الاحتجاجات في إسرائيل.

وأوضحت مصادر صحفية، أن نتنياهو ودرعي وليفين ناقشا إمكانية تخفيف قانون التجنيد الإجباري، ولكن بعد ذلك تم إرسال رسائل إلى نتنياهو من أولئك الذين تم استبعادهم من الاجتماع وهم: رئيس "يهودات التوراة" يتسحاق غولدكنوبف ورئيس حزب "ديجيل هاتوراه" موشيه جافني، وجاءت هذه الرسائل بمثابة ردود فعل معارضة لقرارات درعي والتي لم تكن مقبولة من قبلهم.

وعلمت مصادر مطلعة بأن نتنياهو سارع إلى بالاتصال بهما وطلب تحديد موعد للقائهم وذلك بهدف مناقشة الخيارات المطروحة بخصوص قانون التجنيد.

تجدر الإشارة إلى أن حزب "يهودات التوراة" يرفض بشدة التنازل عن هذا القانون وفقا لمقربين من أعضاء الحزب، حسبما أفادت صحيفة "إسرائيل اليوم".

المصدر جريدة معاريف وإسرائيل اليوم