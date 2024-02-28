قناة عبرية: سحب صلاحيات بن غفير الخاصة بالمسجد الأقصى
قالت "القناة 12" العبرية، مساء اليوم الأربعاء، إن مجلس الحرب سحب الصلاحيات التي تخص المسجد الأقصى من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وأضافت أنه لن تكون هناك قيود على دخول فلسطينيي الداخل والمقدسيين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.
من جانبه، طالب بن غفير، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بنفي ما أوردته "القناة 12"، وقال في منشور له عبر حسابه على منصة "إكس": "أتوقع من رئيس الوزراء أن ينفي التقرير الذي يفيد بأنه، فيما يتعلق بموضوع جبل الهيكل، قرر اتباع مفهوم بيني غانتس القائل بأن السلام يُشترى بالخضوع والخضوع للإرهاب، وعن نية نقل الصلاحيات التي يملكها وزير الدولة".
وكان مسؤول في الشرطة الإسرائيلية قد حذّر من فرض قيود على دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، باعتبار ذلك قد يشعل القدس ومدنًا فلسطينية أخرى، وفق ما أوردته "القناة 12".
وأعلن بن غفير في وقت سابق، نيته منع دخول الفلسطينيين من الضفة إلى المسجد الأقصى في رمضان وتقييد دخول فلسطيني 48.
وأشارت صحيفة "معاريف" العبرية، الأربعاء، إلى اعتراض الأجهزة الأمنية على القرار الذي يعتزم بن غفير اتخاذه.
وأوضحت أن موقف الشرطة؛ السماح بدخول سكان الضفة من سن 60 عاما، ومن سن 45 لعرب إسرائيل.
وقالت إن جهاز الأمن العام (شاباك)، يطالب بالسماح بدخول سكان الضفة من سن 45 عاما إلى المسجد الأقصى خلال رمضان، والدخول غير المشروط لعرب إسرائيل.
ويبلغ عدد السكان الفلسطينيين في إسرائيل 2.065 مليون نسمة، حيث يشكلون 21 بالمئة من إجمالي سكان البلاد البالغ 9.795 مليون، وفق آخر إحصاء رسمي إسرائيلي.
وتفرض الشرطة الإسرائيلية منذ بداية الحرب على قطاع غزة، قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين من كافة المناطق إلى المسجد الأقصى، وبخاصة أيام الجمعة.