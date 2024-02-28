قناة عبرية: سحب صلاحيات بن غفير الخاصة بالمسجد الأقصى

وكان مسؤول في الشرطة الإسرائيلية قد حذّر من فرض قيود على دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، باعتبار ذلك قد يشعل القدس ومدنًا فلسطينية أخرى، وفق ما أوردته "القناة 12".

وأعلن بن غفير في وقت سابق، نيته منع دخول الفلسطينيين من الضفة إلى المسجد الأقصى في رمضان وتقييد دخول فلسطيني 48.

وأشارت صحيفة "معاريف" العبرية، الأربعاء، إلى اعتراض الأجهزة الأمنية على القرار الذي يعتزم بن غفير اتخاذه.

وأوضحت أن موقف الشرطة؛ السماح بدخول سكان الضفة من سن 60 عاما، ومن سن 45 لعرب إسرائيل.

وقالت إن جهاز الأمن العام (شاباك)، يطالب بالسماح بدخول سكان الضفة من سن 45 عاما إلى المسجد الأقصى خلال رمضان، والدخول غير المشروط لعرب إسرائيل.

ويبلغ عدد السكان الفلسطينيين في إسرائيل 2.065 مليون نسمة، حيث يشكلون 21 بالمئة من إجمالي سكان البلاد البالغ 9.795 مليون، وفق آخر إحصاء رسمي إسرائيلي.

وتفرض الشرطة الإسرائيلية منذ بداية الحرب على قطاع غزة، قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين من كافة المناطق إلى المسجد الأقصى، وبخاصة أيام الجمعة.