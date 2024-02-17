بعد رفض بن غفير.. اجتماع إسرائيلي لحسم الصلاة في "الأقصى" خلال رمضان

قتال حقيقي

ووصفت القناة، عبر برنامج التحقيقات "ستوديو الجمعة"، الوضع بأنه أشبه بـ"قتال حقيقي" يدور حاليًا قُبيل الاجتماع المرتقب، الذي سيعقده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الأحد، ومن المفترض أن يحسم مسألة دخول الفلسطينيين للأقصى.

وتتباين مواقف الجيش و"الشاباك" مع موقف الشرطة الإسرائيلية، كما تتباين مع موقف الوزير بن غفير، مع أن الأخير هو المسؤول عن جهاز الشرطة ويحدّد سياساتها.

وخلال الاجتماع المرتقب، بحضور مندوبي أجهزة الأمن والجيش والشرطة، ستحدد الحكومة سياساتها بشأن الصلاة في الأقصى خلال رمضان، وما إذا كانت ستسمح بدخول فلسطينيي الضفة والقدس الشرقية لساحات المسجد، أم أنها ستقيّد الدخول لفئات عمرية محددة، وفي المقابل يبقى احتمال تمرير سياسة بن غفير الرامية لمنع الفلسطينيين بشكل كلي.