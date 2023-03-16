بولندا تسلم أوكرانيا 4 طائرات "ميغ-29" خلال أيام

أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا، اليوم الخميس، أن وارسو ستنقل إلى أوكرانيا 4 طائرات مقاتلة سوفياتية التصميم من طراز ميغ-29 خلال الأيام المقبلة.

وقال دودا للصحافيين: "في مرحلة أولى سننقل خلال الأيام المقبلة... أربع طائرات تعمل بشكل كامل لأوكرانيا".

وأضاف: "يجري إعداد وصيانة طائرات إضافية حالياً، ومن المحتمل أن يتمّ نقلها تباعاً".

وتابع: "لذلك، يمكننا القول إنّنا على وشك إرسال طائرات الميغ هذه إلى أوكرانيا"، مشيراً إلى أنّ بولندا لديها حالياً أكثر من عشر طائرات ميغ ورثتها من جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة.

وقال دودا: "لا تزال طائرات الميغ هذه في الخدمة في القوات الجوية البولندية. إنها في سنوات عملها الأخيرة، لكن غالبيتها لا تزال تعمل بكامل طاقتها".

وسيتم استبدال طائرات الميغ التي ستُنقل إلى أوكرانيا، بطائرات "اف آي - 50" الكورية الجنوبية التي اشترتها بولندا، ثمّ بطائرات "اف - 35" الأمريكية.