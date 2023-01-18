صحيفة: نتنياهو سيعين أدرعي رئيساً بديلاً للوزراء

وقررت المحكمة العليا في إسرائيل، مساء الأربعاء، عدم شرعية تعيين الوزير أرييه أدرعي وزيراً في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن المحكمة العليا قررت أن أدرعي ليس مؤهلاً قانونياً ليكون وزيراً في الحكومة، حيث يواجه تهمة بالتهرب الضريبي، وصدر حكم بسجنه مع وقف التنفيذ العام الماضي.