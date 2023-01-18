صحيفة: نتنياهو سيعين أدرعي رئيساً بديلاً للوزراء
أفادت صحيفة "معاريف"، مساء الأربعاء، بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو سيعين أرييه أدرعي في منصب رئيس بديل للوزراء، بعد قرار المحكمة العليا رفض تعيينه وزيراً؛ بسبب إدانته بقضايا جنائية.
وقالت الصحيفة إن بنيامين نتنياهو التقى أرييه أدرعي في منزله بحضور طاقم قانوني من حزب الليكود، مشيرة إلى أن أدرعي سيستقيل فورا من منصبه كوزير للصحة ووزير الداخلية، وسيعمل رئيس الوزراء على تعيينه رئيساً بديلاً للوزراء.
وأضافت الصحيفة أن نتنياهو يحاول من وراء هذا القرار "تجنب انهيار ائتلافه الحكومي"، وهو ما قد يحصل في حال انسحاب حزب شاس من قائمة الأحزاب المشكلة له.
وانتقد رؤساء الأحزاب اليمينية المشاركة في الائتلاف الحكومي قرار المحكمة العليا في إسرائيل، معتبرين أن الحكم يتجاهل أصوات الإسرائيليين.
وقال رؤساء الأحزاب المشاركة في الحكومة: "تلقينا بصدمة وألم وأسى بالغ الحكم في قضية الوزير أرييه أدرعي؛ لأن قدراته غير العادية وخبرته الواسعة تحتاجها الحكومة".
وأضافوا: "يشكل الحكم ظلماً كبيراً لأكثر من مليوني مواطن، الذين صوتوا لصالح حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، وسنعمل بكل الطرق القانونية المتاحة لنا ودون تأخير لتصحيح الظلم والضرر الجسيم الذي لحق بالقرار الديمقراطي وسيادة الشعب".
وقررت المحكمة العليا في إسرائيل، مساء الأربعاء، عدم شرعية تعيين الوزير أرييه أدرعي وزيراً في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن المحكمة العليا قررت أن أدرعي ليس مؤهلاً قانونياً ليكون وزيراً في الحكومة، حيث يواجه تهمة بالتهرب الضريبي، وصدر حكم بسجنه مع وقف التنفيذ العام الماضي.