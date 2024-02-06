زيارة مرتقبة لبوتين إلى أنقرة.. ملفات ثقيلة على طاولة المحادثات

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين سيناقشان الحرب في أوكرانيا ومبادرة تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود، خلال زيارة الرئيس الروسي المرتقبة لأنقرة.

ولم يحدد فيدان موعد الزيارة، التي ستكون الأولى لبوتين إلى دولة عضو في حلف شمال الأطلسي منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير شباط 2022. وقال مسؤول تركي لرويترز الأسبوع الماضي إن بوتين سيزور تركيا في 12 فبراير شباط.

وتسعى أنقرة إلى إقناع روسيا بالعودة إلى مبادرة تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود، التي توسطت فيها تركيا والأمم المتحدة والتي ضمنت التصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود خلال الحرب. وانسحبت روسيا من الاتفاق في يوليو تموز 2023 وقالت إنها غير مهتمة بالعودة إليه.

وأضاف فيدان خلال مؤتمر صحفي في فاليتا أن تركيا تعمل مع أوكرانيا وروسيا على إحياء المبادرة.

وذكر أن أنقرة تقدر حوارها "المستمر والمنتظم" مع موسكو بشأن مجموعة من القضايا.

وأردف قائلا في إشارة إلى اتفاق الحبوب: "وقفنا دائما إلى جانب وحدة أراضي أوكرانيا وسنواصل الوقوف إلى جانبها، لكن التأثير المدمر للحرب يجب أن ينتهي بطريقة ما أيضا".

وتشترك تركيا مع أوكرانيا وروسيا في حدود بحرية بالبحر الأسود، وتهدف أنقرة إلى الحفاظ على علاقات جيدة مع كليهما وسط الحرب. وتقدم الدعم العسكري لأوكرانيا وعبرت عن دعمها لسلامة أراضيها، كما تعارض العقوبات المفروضة على روسيا.

وقال الكرملين إن أردوغان وبوتين سيناقشان خلال الزيارة إنشاء مركز للغاز في تركيا والحرب في أوكرانيا.