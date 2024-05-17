جون أفريك: تحول كبير في موقف السياسة الخارجية للسنغال

وجه رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو، انتقادا شديدا لإدارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشككا في استمرار الوجود العسكري الفرنسي في السنغال.

جاء ذلك في خطاب لسونكو، ألقاه في جامعة داكار، أمام حشد متحمس من الطلاب، وصفته صحيفة "جون أفريك" بأنه أكثر خطاباته مشحونة بالسياسة منذ توليه منصبه، في أبريل/نيسان.

وقالت الصحيفة إن "خطاب سونكو يسلط الضوء على تحول كبير في موقف السياسة الخارجية للسنغال؛ إذ يؤكد السيادة وتقرير المصير، مع الحفاظ على استعداد حذر للتعامل مع الشركاء الدوليين بشروط عادلة".

وأعاد سونكو، بحضور زعيم المعارضة اليسارية الفرنسية جان لوك ميلينشون، النظر في التحديات التي واجهها حزبه من عام 2021 إلى عام 2024، منتقدا بشدة السياسات الغربية والأوروبية، لا سيما السياسات الفرنسية.

كما اتهم ماكرون بدعم النظام السنغالي السابق خلال أكثر فتراته قمعا، قائلا: "لم تسمعوا قط الحكومة الفرنسية تدين ما حدث"، مؤكدا تأييد ماكرون لقمع المواطنين السنغاليين ذوي التطلعات السياسية.

وأوضح سونكو في خطابه أنه كان يتحدث كزعيم للحزب، وليس بصفته الرسمية، مشددا على ضرورة التعاون القائم على الاحترام المتبادل والاعتراف بسيادة الدول.

وكرر سونكو عزم السنغال إزالة القواعد العسكرية الأجنبية، مؤكدا أن الوجود الأجنبي طويل الأمد يتعارض مع السيادة الوطنية.