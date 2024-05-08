بارزاني في طهران.. ماذا حملت زيارة الزعيم الكردي إلى إيران؟

يشار إلى أن العلاقات بين الطرفين شابها توتر بعد استهداف الحرس الثوري الإيراني، أهدافًا شمالي العراق خلال السنوات الأخيرة.

اهتمام الإعلام الإيراني

كما لاقت زيارة رئيس إقليم كردستان إلى طهران اهتمام وسائل الإعلام الإيرانية؛ إذ أشار تقرير لوكالة "مهر" إلى أن "من المتوقع مع زيارة نيجيرفان بارزاني إلى طهران، أن يرتفع مستوى التفاعل السياسي بين الجانبين". كما لفتت الوكالة، إلى إمكانية تطوير العلاقات الاقتصادية مع الزيارة، إذ قالت إنه أمر سيعود بالنفع على الشعبين.

من جانبها ذكرت صحيفة "هفت صبح" في تقرير لها، أن زيارة نيجيرفان بارزاني تأتي بعد نحو ثلاث سنوات من حالة الصعود والهبوط بالعلاقة، لكنها أشارت إلى أن رئيس الإقليم شخصية تتمتع بعلاقات جيدة مع طهران. وأشارت إلى أن نيجيرفان بارزاني سيأخذ الآن زمام المبادرة لإقامة المصالحة وتوسيع العلاقات مع إيران.

حدث مثير

ولم تُعرَف دلالة "حدث" خلال الزيارة، لكنه أثار تفسيرات المراقبين، وهو لقاء المرشد ببارازاني، بعدما استقبله في الصالة المخصصة لاستقبال المسؤولين الإيرانيين بدلًا من القاعة المخصصة لاستقبال الضيوف الأجانب، كما لم يكن هناك وجودٌ لِعلَم إقليم كردستان العراق في الاجتماع، وفق صور نشرها مكتب المرشد.

وذهب مراقبون إلى أن ذلك يعكس حرص طهران على أن يكون تعاملها مع مسؤولي الإقليم ضمن إطار العراق الموحد.

وتركزت التصريحات الرسمية، خلال الزيارة، على مناقشة الجانبين تنفيذ الاتفاق الأمني الموقع بين إيران والعراق العام الماضي، وضبط الحدود المشتركة، ونزع سلاح الجماعات الكردية المناوئة لإيران، وتعزيز العلاقات التجارية بينهما، لكن ثمة ملفات غير معلنة، وفق مراقبين.