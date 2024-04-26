بايدن يستقبل طفلة إسرائيلية كانت محتجزة لدى حماس(صورة)
استقبل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، طفلة إسرائيلية تبلغ من العمر 4 أعوام، كانت محتجزة لدى حركة حماس في قطاع غزة، عقب خطفها مع رهائن آخرين في أحداث السابع من أكتوبر الماضي، وفق ما نشره بايدن عبر حسابه على منصة "إكس".
وقال في منشور مرفق بصورة تجمعه بالطفلة أبيغيل عيدان : "في العام الماضي، نجحنا في تأمين إطلاق سراح أبيغيل، وهي طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات كانت تحتجزها حماس. إنها رائعة وتتعافى من صدمة لا توصف".
وأضاف: "كان الوقت الذي قضيناه معًا، أمس، بمثابة تذكير بالعمل الذي أمامنا لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين".
وتحمل الطفلة الجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية، وكانت قد خُطفت واحتُجزت كرهينة عقب مقتل والديها في الهجوم الذي شنته حركة حماس، في الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ودول أخرى.
وتم الإفراج عن الطفلة بعد نحو 7 أسابيع من خطفها، لتكون أول رهينة أمريكية تطلق سراحها حماس كجزء من صفقة مع إسرائيل لتبادل الرهائن مع سجناء فلسطينيين، في بداية الحرب.
وبلغت الطفلة عامها الرابع خلال فترة وجودها داخل قطاع غزة.
وتقول إسرائيل إن المسلحين في قطاع غزة ما زالوا يحتجزون حوالي 100 رهينة، ورفات أكثر من 30 آخرين.