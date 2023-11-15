سويلا برافرمان تنتقد سوناك وتصفه بـ"الفاشل"

شنت وزيرة الداخلية البريطانية المقالة سويلا برافرمان، هجوما عنيفا على رئيس الوزراء ريشي سوناك، الثلاثاء، واتهمته بخيانتها وخيانة البلاد.

والتزمت برافرمان الصمت، الاثنين، بعد إقالتها، لكنها وجهت رسالة إلى سوناك يوم الثلاثاء قد تكون بمثابة بداية حملة للإطاحة به إذا خسر حزب المحافظين، كما تتوقع استطلاعات الرأي، الانتخابات المزمعة العام المقبل.

واتهمت برافرمان سوناك بأنه خان وعدا بأن يفعل "كل ما يلزم" لوقف القوارب والهجرة غير الشرعية، عشية حكم المحكمة العليا عما إذا كان بإمكان الحكومة المضي قدما في خطتها لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا.