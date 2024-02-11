زيلينسكي يناقش مع ماكرون التزامات باريس الأمنية تجاه أوكرانيا

كشف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه ناقش، السبت، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إعداد وثيقة ثنائية بشأن الالتزامات الأمنية على أساس إعلان فيلنيوس لمجموعة السبع.

ووفقاً للرئيس الأوكراني، فإن مثل هذه الاتفاقيات لابد أن تصبح إشارة قوية إلى روسيا بشأن دعم أوروبا الثابت لبلاده.

وفي قمة الناتو في فيلنيوس في يوليو 2023، أصدرت دول مجموعة السبع إعلانًا لدعم أوكرانيا، إلا أن الالتزامات الأمنية الواردة فيه لا تنص على مواعيد محددة للتنفيذ، أسوة بالوعود السابقة بشأن عضوية أوكرانيا في الحلف، وتأمل كييف أن يتم وضع "الضمانات الأمنية" قبل قمة الناتو في واشنطن هذا العام.