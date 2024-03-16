"مرشدة عظمى".. لقب رسمي جديد لابنة زعيم كوريا الشمالية

وقال محلّلون إنّ هذه المرة الأولى التي يصف فيها الإعلام الرسمي الكوري الشمالي ابنة كيم بهذه الطريقة. ولم يسبق أن ذُكِر اسمها في وسائل الإعلام في بيونغ يانغ، ولكن الاستخبارات الكورية الجنوبية عرّفتها باسم جو آي.

ونقلت "فرانس برس" عن رئيس جامعة الدراسات الكورية الشمالية في سيول، يانغ مو جين، إنّ "هذه هي المرة الأولى التي تتم فيها ترقية كيم جو آي إلى رتبة زعيم".

بينما قال مدير مركز إستراتيجية شبه الجزيرة الكورية في معهد سيجونغ، تشيونغ سيونغ تشانغ، إنّ المصطلح الكوري الشمالي "هيانغدو" الذي يعني المرشد، مخصّص فقط لـ"كبار القادة أو الخلفاء" في النظام.

وأضاف تشيونغ أنّ "رفع مستوى كيم جو آي إلى هذا المقام يشير بقوة إلى أنّها ستخلُف كيم جونغ أون كزعيمة مقبلة لكوريا الشمالية".

كيم جونغ أون، حفيد القائد المؤسس لكوريا الشمالية كيم إيل سونغ والذي ينتمي إلى الجيل الثالث من عائلة كيم التي تقود البلاد، تزوّج من ري سول جو، في العام 2009، وفقًا لوكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية.

وفي العام 2022، تمّ تقديم جو آي للمرة الأولى إلى العالم عبر الإعلام الحكومي في بيونغ يانغ، عندما رافقت والدها لحضور إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات.

وشوهدت منذ ذلك الحين في العديد من المناسبات الرسمية بجانب والدها، بما في ذلك تدريبات، وعرض عسكري، وزيارة مصنع أسلحة، ومزرعة دجاج.

وفي صورة نشرتها بيونغ يانغ، شُوهدت جو آي وهي تستخدم منظارًا لمراقبة تدريبات المظليين الأخيرة، وهي تقف بجانب والدها وكبار المسؤولين العسكريين.