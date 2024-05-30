صحيفة: دفاعات الناتو الجوية عاجزة عن حماية وسط وشرق أوروبا

قالت صحيفة فايننشال تايمز إن افتقار حلف الناتو إلى الأنظمة المطلوبة في حالة الحرب يكشف نقاط ضعفه، موضحة أن قدرات الدفاع الجوي في أوروبا غير كافية لحماية جناحها الشرقي.

ويؤكد الصراع الروسي الأوكراني، بحسب الصحيفة، على أهمية الدفاع الجوي، فيما تبين أن دول الناتو توفر أقل من 5% من القدرات المطلوبة لحماية وسط وشرق أوروبا من هجوم واسع النطاق.

وتابعت الصحيفة أن هذا النقص في الدفاع ضد الصواريخ والضربات الجوية يشكل مصدر قلق كبيرا لخطة الناتو لردع الحرب.

ومع استخدام روسيا للصواريخ والطائرات دون طيار على نطاق واسع في أوكرانيا، فإن أعضاء الناتو مدعوون إلى زيادة الإنفاق الدفاعي بعد سنوات من تخفيضات الميزانية.