فرنسا.. ملف الهجرة يؤجج الخلافات بين الحزب الحاكم و اليمين المتطرف

أجج ملف الهجرة الخلاف بين اليمين المتطرف في فرنسا وبين الحزب الحاكم برئاسة إيمانويل ماكرون، بحسب ما أورده تقرير لمجلة "لوبوان" الفرنسية.

وقالت الصحيفة إنه بينما تتهم الأحزاب الوسطية، اليمين المتطرف بموالاة روسيا، يتهم الأخير حزب ماكرون بتأجيج مشكلة الهجرة التي تؤرق البلاد.

وقالت "لوبوان" إنه كما هو الحال في عام 2019، يخوض الطرفان مبارزة وتراشقًا؛ إذ يلوح أحدهما بالتهديد المتمثل في "خطر المهاجرين"، بينما يلوح الطرف الآخر بـ "الخطر الروسي".

ويأتي التراشق بين الحزب الحاكم واليمين المتطرف قبل أشهر من الانتخابات البرلمانية للاتحاد الأوروبي، وسط قراءات ترى أن طريقة تعاطي الأحزاب مع ملف الهجرة سيكون لها الأثر الأبرز في تشكيل مزاج الناخبين أكثر من ملف الحرب الأوكرانية الروسية.

وكان استطلاع أجري لصالح مؤتمر ميونيخ للأمن، نشر فبراير/شباط الماضي، قد أظهر أن الأوروبيين يخشون المدافعين عن تدفقات الهجرة، أكثر من التهديد الأمني الذي تشكله روسيا.

ويشعر الأوروبيون بقلق متزايد بشأن "الهجرة بسبب الحرب وتغير المناخ" وتهديد الإرهاب المتطرف، وفق مسح مؤشر ميونيخ للأمن، الذي شمل 12 ألف شخص في دول أوروبية، ومن مجموعة السبع.

ووجد الاستطلاع، الذي ركز على 32 خطرًا محددًا، أن هذه التهديدات تعتبر الآن أكثر أهمية من التهديد الأمني الذي تشكله موسكو، التي احتلت هذا العام المرتبة الرابعة بشكل عام.