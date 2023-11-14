"لوموند": مؤسسات مالية أوروبية مرتبطة بالتوتر في جنوب السودان

اتهمت منظمة "غلوبال ويتنس" مؤسسات مالية فرنسية وأوروبية بتمويل مجموعتين نفطيتين، صينية وماليزية، متورطتين في تأجيج العنف، وبأنشطة تؤثر على البيئة جنوب السودان، الذي مزقته الحرب، بحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وقالت "غلوبال ويتنس"، وهي منظمة غير حكومية متخصصة في تأثير استغلال الموارد على البيئة وحقوق الإنسان، إنها حددت 60 بنكاً وشركة تأمين وشركات استثمار أوروبية تقوم بتمويل المجموعتين بشكل مباشر أو غير مباشر، مبينة أن من بين الكيانات المتوسطة "دويتشه بنك"، و"أليانز"، و"إنتيسا سان باولو"، و"سوسيتيه جنرال"، إضافة إلى أكثر من 700 مليون يورو من مساهمين مباشرين أو غير مباشرين.

وأشارت الصحيفة إلى أن المنظمة تتهم مجموعتيْ (CNPC) الصينية، و(Petronas) الماليزية، بتأجيج العنف المتقطع في جنوب السودان منذ استقلاله عام 2011، الأمر الذي أدى إلى حرب أهلية في عام 2013 أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا، وحالة من النزوح.