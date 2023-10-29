حليف لبوتين: سنثأر إذا "سرقت" بروكسل أموالًا روسية مجمدة

قال حليف بارز للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إن روسيا ستصادر أصولا مملوكة لدول في الاتحاد الأوروبي تعتبرها غير صديقة إذا "سرق" التكتل أموالا روسية مجمدة في مسعى لتمويل أوكرانيا.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، يوم الجمعة، إن المفوضية الأوروبية تعمل على مقترح لتجميع بعض الأرباح المستمدة من أصول الدولة الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا وإعادة إعمارها بعد الحرب.

وقال فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس النواب (الدوما)، إن موسكو ستثأر بطريقة ستكون أكثر تكلفة للتكتل إذا تحرك الاتحاد الأوروبي ضد الأصول الروسية التي يوجد الكثير منها في بلجيكا.

وقال فولودين، الحليف الوثيق لبوتين، في بيان على تطبيق تيليجرام للتراسل "لقد بدأ عدد من السياسيين الأوروبيين، وعلى رأسهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الحديث مرة أخرى عن سرقة أموال بلادنا المجمدة من أجل مواصلة عسكرة كييف".