نتنياهو: لا هدنة قبل الإفراج عن الرهائن

جدَّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه أي وقف لإطلاق النار في قطاع غزة دون الإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم "حماس"، وذلك على خلفية معلومات عن وساطة تتولاها قطر من أجل هدنة إنسانية.

وخلال لقائه ممثلين للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، قال نتنياهو: "أريد أن أنفي أي نوع من الشائعات التي تصلنا من كل الجهات، لأكرر بوضوح أمرًا واحدًا: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون الإفراج عن رهائننا".

وأضاف نتنياهو، بحسب بيان عن مكتبه: "كل ما عدا ذلك لا طائل منه".