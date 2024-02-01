عشرات المدن الأمريكية تطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة‎

أظهر تحليل أجرته "رويترز" أن عشرات المدن الأمريكية، ومنها شيكاغو وسان فرانسيسكو، أصدرت قرارات بشأن الحرب بين إسرائيل وغزة.

ويدعو معظم تلك القرارات إلى وقف إطلاق النار مما يفرض المزيد من الضغوط على الرئيس جو بايدن للمساعدة في إنهاء القتال قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأصدرت 48 مدينة على الأقل "قرارات رمزية" تدعو إلى وقف القصف الإسرائيلي على غزة، بينما أصدرت 6 مدن أخرى قرارات تدعو على نطاق أوسع إلى السلام.

وصدر ما لا يقل عن 20 قراراً للتنديد بهجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وجرى تمرير معظم القرارات الداعية إلى وقف إطلاق النار في ولايات للديمقراطيين مثل كاليفورنيا، لكن صدر 14 قراراً على الأقل في ولايات متأرجحة مثل ميشيغان، التي قد تحسم محاولة بايدن لإعادة انتخابه ضد الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب.