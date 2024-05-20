وكالة إيرانية: تحديد الموقع الدقيق لطائرة رئيسي

ذكرت وكالة "نور نيوز" الإيرانية، أنه تم تحديد الموقع الدقيق للمروحية التي كان يستقلها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قبل أن تتحطم.

وأوضحت الوكالة أن ذلك جاء بعد ورود إشارة منها، إضافة إلى إشارة من هاتف أحد مرافقي الرئيس، وأشارت إلى أن عمليات البحث ما زالت مستمرة و"بقوة".

وبدوره، أعلن قائد قوات الحرس الثوري في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران، مساء الأحد، عن تحديد الموقع الدقيق لحادثة المروحية.

ونقل التلفزيون الإيراني عن قائد قوات الحرس الثوري الجنرال أصغر عباس قلي زادة قوله: "قبل دقائق، وصلت إشارة من المروحية والهاتف المحمول لأحد أفراد الطاقم في موقع الحادث".

وأضاف: "الآن نحن مغادرون مع كافة القوات العسكرية إلى المنطقة المعنية"، معربًا عن أمله في تقديم "بشرى سارة للمواطنين الإيرانيين"، كما أكد أن "30% من القوات العسكرية موجودة في المنطقة، ولا نحتاج أكثر من هذا".