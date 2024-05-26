ما حقيقة وفاة فتح الله غولن في أحد مستشفيات أمريكا؟ (صور)
تناقل نشطاء في مواقع التواصل أنباء تفيد بوفاة الداعية التركي فتح الله غولن الذي يتهمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في عام 2016.
ويقيم غولن في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، ورُوجت عبر منصة "إكس" معلومات تفيد بأنه توفي في أحد المستشفيات الأمريكية لسبب غير معروف.
وقال المدون التركي محمد طيار عبر حسابه على منصة "إكس" إن فتح الله غولن ميت.
لكن مصدرا مقربا من غولن نفى الأنباء التي أفادت بوفاته، وفي منشور على "إكس"، قال فيه: "إخواننا الأعزاء، فتح الله غولن بصحة جيدة، ويواصل برامجه الروتينية اليومية في بيئة أكثر هدوءًا، بناء على نصيحة الأطباء".
وأضاف: "نوصي بعدم الاعتماد على معلومات مغلوطة في هذا الشأن، ونسأل الله أن يمتع غولن بالصحة الدائمة".
وأعلنت وزارة الداخلية التركية الجمعة إلقاء القبض على 10 أشخاص حاولوا الهروب إلى اليونان بطريقة غير قانونية، وبينت أن 5 أعضاء ينتمون إلى تنظيم فتح الله غولن "الإرهابي" مطلوبون للعدالة في تركيا.
وفي 14 مايو الجاري، أعلنت السلطات التركية، توقيف 544 شخصا يشتبه في صلتهم بالداعية فتح الله غولن.
وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا على منصة "إكس": "أُوقف 544 مشتبها به في إطار عملية Pince-15"، وفق ما نقلت "فرانس برس".
وأردف الوزير "لن نكف عن ملاحقة أعضاء حركة الداعية فتح الله غولن".