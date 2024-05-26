ما حقيقة وفاة فتح الله غولن في أحد مستشفيات أمريكا؟ (صور)

وأضاف: "نوصي بعدم الاعتماد على معلومات مغلوطة في هذا الشأن، ونسأل الله أن يمتع غولن بالصحة الدائمة".

وأعلنت وزارة الداخلية التركية الجمعة إلقاء القبض على 10 أشخاص حاولوا الهروب إلى اليونان بطريقة غير قانونية، وبينت أن 5 أعضاء ينتمون إلى تنظيم فتح الله غولن "الإرهابي" مطلوبون للعدالة في تركيا.

وفي 14 مايو الجاري، أعلنت السلطات التركية، توقيف 544 شخصا يشتبه في صلتهم بالداعية فتح الله غولن.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا على منصة "إكس": "أُوقف 544 مشتبها به في إطار عملية Pince-15"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وأردف الوزير "لن نكف عن ملاحقة أعضاء حركة الداعية فتح الله غولن".