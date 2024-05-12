صحيفة: أمريكا ستزود إسرائيل بقنابل شرط عدم استخدامها في رفح

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الأحد، إن واشنطن ستوافق على إرسال القنابل إلى إسرائيل، شريطة عدم استخدامها في مدينة رفح، الواقعة أقصى جنوب قطاع غزة، حتى يتم إخلاؤها بالكامل.

وأضافت أن الولايات المتحدة لا تعارض العمل العسكري في رفح، ما دام سيتم إجلاء السكان من هُناك.

ولفتت الصحيفة الإسرائيلية إلى تقديرات إسرائيلية تشير إلى أن الأمريكيين يبحثون في الوقت الراهن عن طريقة للخروج من مأزق تأخير إرسال الأسلحة إلى تل أبيب، بعد قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن، بتأخير تسليم 3500 قنبلة إلى إسرائيل تزن طنًا، وتصريحه بشأن فحص شحنات الأسلحة الأخرى.

ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، بناء على محادثات مع الأمريكيين، إنّ واشنطن تبحث عن طريقة للتراجع عن قرار حظر الأسلحة، والحل هو أن تتسلم إسرائيل القنابل من الولايات المتحدة، وسيحظر استخدامها قبل إخلاء رفح.