بتهمة "الدعاية لرموز نازية".. اعتقال أعضاء فرقة موسيقية روسية

اعتقلت الشرطة أعضاء في فرقة روسية معروفة تعزف موسيقى الميتال تدعى "كوروزيا ميتالا"، السبت، خلال حفل في "نيجني نوفغورود" شرقي موسكو، وفق "فرانس برس".

ووجهت السلطات الروسية لأعضاء الفرقة المعتقلين تهمة "الدعاية لرموز نازية"، بحسب بيان رسمي.

وقالت الشرطة الإقليمية في بيانها إن "شرطيين مدعومين من الحرس الوطني اعتقلوا 3 أعضاء من فرقة موسيقية في أحد النوادي في نيجني نوفغورود".

ويواجه أعضاء المجموعة الثلاثة، البالغة أعمارهم 57 و19 و42 عاما، تهمة "الدعاية أو العرض العلني لأدوات أو رموز نازية"، وهي جريمة يعاقب عليها في أغلب الأحيان بغرامة أو بفترة قصيرة من الاحتجاز الإداري.

وقالت الشرطة إنها صادرت قمصانا وكتبا "تحمل رموزا محظورة".

وقالت مديرة المجموعة ماريا رونوفا لوكالة الأنباء الحكومية "تاس"، إن الرموز المعنية هي "رموز سلافية قديمة".

وتظهر لقطات للحفل نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي الشرطة وهي تقتحم المكان أثناء الحفل وتجبر الجمهور على الاستلقاء أرضا، وأحيانا باستخدام العنف.

يتعرض الوسط الثقافي في روسيا لضغوط متزايدة من السلطات، بعد أكثر من عامين على اندلاع النزاع في أوكرانيا، ويترافق ذلك مع حملة قمع شاملة ضد الأصوات المعارضة.