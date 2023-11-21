اليابان: دفاعاتنا الجوية جاهزة لأي "وضع غير متوقع" من كوريا الشمالية‎

أكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية اليابانية مستعدة لأي وضع غير متوقع قد يطرأ من جانب كوريا الشمالية.

وقال كيشيدا لصحفيين إن "المدمرات وأنظمة الدفاع الصاروخي التابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية على استعداد للتعامل مع أي وضع غير متوقع قد ينشأ عن إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ يحمل قمرا صناعيا".

وأضاف كيشيدا أنه "حتى لو كان الهدف هو إطلاق قمر صناعي، فإن استخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية يعد انتهاكا لسلسلة من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"، لافتا إلى أنها "مسالة تؤثر بشكل كبير على الأمن القومي".