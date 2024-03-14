بعد مشروع قانون أمريكي يمهد لحظر "تيك توك".. ما خيارات مالك الشركة؟

بكين تحذر

وحذرت بكين، في وقت سابق أمس الأربعاء، الولايات المتحدة من أن الحظر المقترح على تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو "سيرتد حتمًا عليها".

ولفتت "واشنطن بوست" إلى مخاوف تتعلق باحتمال انتشار الدعاية الصينية وتأثيرها على المحتوى المعروض للمستخدمين، مشيرة إلى أن هذه التهديدات لم تظهر بشكل ملموس حتى الآن في الولايات المتحدة، "لكن هناك خطر واضح من حدوثها في المستقبل".

ويتعين على الرئيس الأمريكي جو بايدن التوقيع على مشروع القانون الذي يُطلق عليه رسميًا "حماية الأمريكيين من التطبيقات الأجنبية الخصمة الخاضعة للرقابة"، ليصبح قانونًا إذا وصل إلى البيت الأبيض.

وقالت الصحيفة إن الحكومة الأمريكية يجب أن تضع معايير عالية لتحديد أين يمكن أو لا يمكن للأمريكيين التعبير عن أنفسهم، ورأت أن مشروع القانون الذي يدرسه الكونغرس بهدف حظر تطبيقات مثل "تيك توك" قد يخفض هذه المعايير بشكل غير ملائم.

ويمثل القتال حول "تيك توك"، الذي يقول إن لديه 170 مليون مستخدم أمريكي، مخاوف بشأن نفوذ الصين في الولايات المتحدة خاصة في عام الانتخابات الرئاسية.

وذكرت "واشنطن بوست" أن الحظر على مستوى البلاد إذا دخل حيز التنفيذ يمكن أن يشكل تهديدًا وجوديًا لواحدة من أنجح شركات الإنترنت في الصين.

وأضافت أن "من شأن التشريع الذي وافق عليه الحزبان الجمهوري والديمقراطي، والذي سيتم تحديد مستقبله في مجلس الشيوخ، أن يمنح مالك الشركة نصف عام لبيع المنصة أو مواجهة الحظر على متاجر تطبيقات آبل وغوغل".

من جهته، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيوقع التشريع ليصبح قانونًا إذا أقره الكونغرس.