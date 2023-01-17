مستشار للرئيس الأوكراني يستقيل بسبب احتجاج على تصريحه حول إسقاط صاروخ روسي

قدم أوليكسي أريستوفيتش، مستشار الرئيس الأوكراني، استقالته اليوم الثلاثاء بعد احتجاج شعبي على تصريحات أدلى بها تشير إلى أن أوكرانيا أسقطت صاروخا روسيا أودى بحياة 41 شخصا على الأقل في مدينة دنيبرو.