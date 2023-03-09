نقل السفارة إلى القدس وتصدير الغاز.. ملفان يتصدران أجندة زيارة نتنياهو إلى روما

جدول الأعمال

وكان نتنياهو، الذي بدأ، ظهر اليوم الخميس، زيارة إلى روما، قد أشار إلى أنه سيطلب من رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم.

وأجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي أيضًا حديثًا مع صحيفة "لا ريبوبليكا" اليومية الأوسع انتشارًا في إيطاليا، وذكر أن بلاده حريصة على التعاون الاقتصادي مع روما، وأن الكثير من الغاز الطبيعي اُكتشف في إسرائيل، ومن ثم يريد بحث كيفية تصديره إلى إيطاليا.

بدورها، أشارت صحيفة "إسرائيل اليوم" إلى أن زيارة نتنياهو، التي ستسمر 3 أيام، وتضم شخصيات رفيعة من مكتبه، فضلًا عن زوجته، ستشهد اجتماعات سيعقدها نتنياهو والوفد الإسرائيلي مع رجال أعمال إيطاليين، بعدها سيعقد اجتماعًا مع نظيرته الإيطالية للمرة الأولى على الإطلاق.

وسيعرض نتنياهو على نظيرته الإيطالية معلومات هي الأحدث التي تحصل عليها إسرائيل، بشأن البرنامج النووي الإيراني، وسيشرح لها الجهود الإسرائيلية للتعامل مع هذا التحدي، حسبما قالت الصحيفة العبرية.

كما سيبحث الطرفان إمكانية إحراز تقدم على صعيد تصدير الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى أوروبا عبر الأراضي الإيطالية.

وتوقعت الصحيفة، أن يطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي من ميلوني تأييد إيطاليا لإسرائيل في المؤسسات الأوروبية والأمم المتحدة، في مواجهة المقترحات والقرارات التي وصفتها بـ"المعادية"، والتي تطرح من آن إلى آخر.

كما أشارت إلى أن نتنياهو سيطلب من رئيسة الوزراء الإيطالية، التي تولت هذا المنصب، في تشرين الأول/ أكتوبر 2022، بحث نقل سفارة بلادها من تل أبيب إلى القدس.

كسر العزلة

ونبهت الصحيفة إلى أن ميلوني، زعيمة حزب "أخوة إيطاليا" اليميني، التي أصبحت رئيسة وزراء إيطاليا قبل 4 أشهر، أبدت مواقف متشددة إزاء مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ما يشجع نتنياهو على الدق على مسألة الأفكار المتقاربة بينه وبينها، الأمر الذي يسهم بتعزيز العلاقات بين البلدين أيضًا.

ونقلت عن درور أدير، سفير إسرائيل الأسبق في روما، قوله إن "نظرة إيطاليا لإسرائيل تعد استثناءً، وأن الحكومة المحافظة الحالية في روما، بزعامة ميلوني، ستعمل على تحسين العلاقات"، مضيفًا أن "ميلوني هي أول سيدة تتولى المنصب، وأن هناك فرصًا متنوعة في المجال الاقتصادي، واهتمامًا كبيرًا من جانبها بإسرائيل"، بحسب تعبيره.

وقال أدير إنه "على قناعة بأن نتنياهو سيمثل إسرائيل جيدًا في الاجتماعات التي سيعقدها في إيطاليا".