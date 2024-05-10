أمام الكونغرس.. بلينكن سيقدم تقريرا "بالغ الأهمية" حول سلوك إسرائيل

كشف موقع "أكسيوس"، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيقدم، اليوم الجمعة، إلى الكونغرس تقريرًا بالغ الأهمية حول سلوك إسرائيل في غزة، والذي ينتقد فيه بشدة ممارسات إسرائيلية في القطاع، لكنه لن يتهم تل أبيب بانتهاك شروط استخدام الأسلحة.

وأشار التقرير نقلا عن ثلاثة مسؤولين، إلى أن الخارجية الأمريكية تراجع استخدام الأسلحة في إسرائيل و6 دول أخرى بها صراعات مسلحة، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وإذا ثبت انتهاك أي دولة منها للقانون الإنساني، أو إعاقة تسليم المساعدات الإنسانية التي تدعمها الولايات المتحدة، قد يقود ذلك إلى تعليق المساعدات العسكرية، وفق "أكسيوس".