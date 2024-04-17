لأول مرة.. بايدن يلمح إلى حرب محتملة ضد إيران

ألمح الرئيس الأمريكي جو بايدن لأول مرة، إلى احتمال اندلاع حرب بين الولايات المتحدة وإيران، في حال صعدت الأخيرة هجماتها في المنطقة.

وقال بايدن، إن هذا الاحتمال يستدعي تعزيز دفاعات إسرائيل، موضحا أن حزمة المساعدات لإسرائيل دفاعية وعلى المدى الطويل.

وطالب بايدن، عبر مقال له في صحيفة "وول ستريت جورنال"، مجلس النواب "بتمرير مشروع تمويل إسرائيل وأوكرانيا"، مشددا على أن "الوقت ليس مناسبا للتخلي عن أي منهما".

أما على صعيد الحرب الروسية الأوكرانية، رأى بايدن في مقاله أن "انتصار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا، يعني أن حلف الناتو بات في خطر"، محذّرا في الوقت نفسه من "اندلاع حرب خطيرة في أوروبا".

وجاء في جزء من مقال الرئيس الأمريكي أن "الصين تزود روسيا بإلكترونيات دقيقة بالغة الأهمية للصناعات الدفاعية، وأن إيران تمد موسكو بآلاف الطائرات المسيرة، لذلك يجب مساندة أوكرانيا للتصدي لذلك".