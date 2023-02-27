مسلحون يهاجمون مركزا انتخابيا في لاغوس بنيجيريا
اقتحم 15 رجلا تظاهروا بأنهم مسؤولي انتخابات مركزا لتجميع الأصوات في حي أليموشو بمدينة لاغوس بنيجيريا واعتدوا على مندوبي حزب العمال بالأسلحة البيضاء والهراوات مما اضطر الجنود إلى التدخل، حسبما أظهر مقطع مصور.
وقال يعقوب سليمان سكرتير الحزب بالمنطقة بعد أن تمكن الجنود من صد الهجوم "وصل عدد من المجرمين وأخرجوا الخناجر وبدأوا في الاعتداء بالضرب على كل فرد من مندوبي حزب العمال".
ومن المتوقع أن تكون الانتخابات الرئاسية التي أجريت في نيجيريا السبت هي الأشد تنافسا في تاريخ البلاد حيث يواجه مرشحان من حزبين تناوبا على السلطة منذ نهاية الحكم العسكري في عام 1999 تحديا قويا بشكل غير عادي من مرشح حزب صغير يحظى بشعبية بين الناخبين الشبان.
وبدأت بعض الولايات في إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت بالتزامن مع انتخابات الرئاسة ومن المتوقع إعلان النتائج النهائية من جميع الولايات الست والثلاثين بالإضافة إلى العاصمة الاتحادية أبوجا في غضون خمسة أيام من التصويت.
وليس من المتوقع الإعلان عن اسم الفائز بانتخابات الرئاسة قبل عدة أيام.