مسلحون يهاجمون مركزا انتخابيا في لاغوس بنيجيريا

ومن المتوقع أن تكون الانتخابات الرئاسية التي أجريت في نيجيريا السبت هي الأشد تنافسا في تاريخ البلاد حيث يواجه مرشحان من حزبين تناوبا على السلطة منذ نهاية الحكم العسكري في عام 1999 تحديا قويا بشكل غير عادي من مرشح حزب صغير يحظى بشعبية بين الناخبين الشبان.

وبدأت بعض الولايات في إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت بالتزامن مع انتخابات الرئاسة ومن المتوقع إعلان النتائج النهائية من جميع الولايات الست والثلاثين بالإضافة إلى العاصمة الاتحادية أبوجا في غضون خمسة أيام من التصويت.

وليس من المتوقع الإعلان عن اسم الفائز بانتخابات الرئاسة قبل عدة أيام.