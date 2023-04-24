بمساعدة الإمارات وتركيا.. أمريكا تعلن عن قافلتي إجلاء لمواطنيها في السودان

كشفت الولايات المتحدة اليوم الاثنين عن تنظيم قافلتي إجلاء لمواطنيها العالقين في السودان، بمساعدة دولة الإمارات وتركيا، بعد يوم من إجلاء نحو 100 شخص عبر طائرات عسكرية.

ووفق شبكة سي أن أن، أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزارة "أبلغت المواطنين الأمريكيين عبر القنوات القنصلية عن تنظيم قافلتي إجلاء، في عملية أسهمت بتسهيلها تركيا والإمارات العربية المتحدة".