بمساعدة الإمارات وتركيا.. أمريكا تعلن عن قافلتي إجلاء لمواطنيها في السودان
كشفت الولايات المتحدة اليوم الاثنين عن تنظيم قافلتي إجلاء لمواطنيها العالقين في السودان، بمساعدة دولة الإمارات وتركيا، بعد يوم من إجلاء نحو 100 شخص عبر طائرات عسكرية.
ووفق شبكة سي أن أن، أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزارة "أبلغت المواطنين الأمريكيين عبر القنوات القنصلية عن تنظيم قافلتي إجلاء، في عملية أسهمت بتسهيلها تركيا والإمارات العربية المتحدة".
وذكرت الشبكة أن هذا الإبلاغ إلى المواطنين الأمريكيين في السودان يأتي في الوقت الذي قال فيه مسؤول رفيع في وزارة الخارجية أن الحكومة "لا تتوقع تنسيقًا لعمليات إخلاء لمواطنيها في السودان عبر الحكومة الأمريكية في هذا الوقت أو في الأيام المقبلة"، مشيرًا إلى أن الموقف (في السودان) "متغير وديناميكي للغاية".
وأكدت رسالة الخارجية المشار إليها للمواطنين الأمريكيين أن سفرهم من السودان سيكون على مسؤوليتهم الخاصة.