لجنة التحقيق في هجوم موسكو تربطه بأوكرانيا

قالت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الجمعة، إن هجوم كروكوس الشهر الماضي في قاعة للحفلات الموسيقية ربما يكون مرتبطا "بالعملية العسكرية الخاصة" التي تنفذها البلاد في أوكرانيا.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن اللجنة، توضيحها أنها عثرت على صور لمقاتلين مع العلم الأوكراني على الهاتف المحمول لأحد المشتبه بهم، بالإضافة إلى صور لطابع بريدي أوكراني، واعتبرت ذلك دليلا على صلة محتملة.

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الخميس، خلال لقاء مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى روسيا، في صيغة "طاولة مستديرة" حول الوضع في أوكرانيا: "كما تعلمون، فإن ملابسات هذا الهجوم الإرهابي تخضع الآن إلى التحقيق بشكل مكثف، من قبل لجنة التحقيق، ومكتب المدعي العام، والسلطات المختصة الأخرى".

وأضاف لافروف: "أصبح واضحا الآن، وجود أثر أوكراني، خاصة وأن تورط أوكرانيا في العديد من الأعمال الإرهابية الأخرى على الأراضي الروسية، لم يعد موضع شك".

واتهمت موسكو كييف بالتورط في الهجوم الذي وقع في 22 مارس/ آذار، في قاعة حفلات بمدينة كروكوس في موسكو وخلف 143 قتيلًا، وهو ما نفته أوكرانيا وأمريكا.