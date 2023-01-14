إطالة أمد الحرب تخدم روسيا رغم الخسائر.. والتحالف الأمريكي الياباني "استفزاز" للصين

أوردت الصحف العالمية تقارير تكشف أن إطالة أمد الحرب الروسية الأوكرانية تخدم مصالح موسكو بشكل كبير، خاصة في ظل عدم استعداد حلفاء كييف الغربيين لصراع لن ينتهي على ما يبدو خلال العام الجاري.

وفي قضية مشتعلة أخرى عبر المحيط الهادئ، تناولت أبرز الصحف الصادرة صباح السبت، تداعيات القمة الأمريكية اليابانية التي أكدت تعزيز التحالف الدفاعي والاقتصادي بين البلدين، وسط تقارير تفيد بأن الخطوة قد تجلب إجراءات عدائية من الصين التي وصفت التحالف بـ"الاستفزازي والمزعزع للاستقرار".

وعلى صعيد آخر، ناقشت الصحف تقارير أخرى تتحدث عن تحديات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في الشرق الأوسط، خلال الفترة المتبقية من رئاسته، خاصة في ظل تواجد حكومة إسرائيلية متطرفة قد تشعل التوترات مع الفلسطينيين، وتعتزم شن عملاً عسكرياً ضد برنامج طهران النووي.

رغم الخسائر.. إطالة أمد الحرب تخدم روسيا

رأت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن إطالة أمد الحرب الأوكرانية تخدم المصالح الروسية، وذلك على الرغم من سلسلة الانتكاسات التي تعرضت لها قواتها في ساحات المعركة في الأشهر القليلة الماضية.

وقالت الصحيفة إن الوقت قد يكون لصالح روسيا إذا لم تتكيف الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون مع صراع طويل الأمد، مشيرة إلى أن "الرهان" في موسكو – وأيضاً "الخوف" في كييف – يعتمد على أن الغرب سيفقد قوته قبل أن يتعرض الكرملين لهزيمة حاسمة.

وذكرت أنه حتى الآن، لم تتحقق أي من الرهانات الروسية بشأن نشوب خلافات بين مؤيدي أوكرانيا، حيث قطعت أوروبا اعتمادها على الطاقة الروسية بتأثير شعبي محدود و"دون كوارث سياسية".

وتابعت "وول ستريت جورنال" أنه مع إعلان روسيا عن حشد مئات الآلاف من الجنود في أكتوبر وتحويل اقتصادها إلى "اقتصاد حرب"، فقد يكون الوقت في صالح موسكو. وأشارت إلى أنه حتى الآن، لم تقم واشنطن وحلفاؤها بإدخال أي تعديلات، لا سيما في الإنتاج العسكري، ضرورية للحفاظ على دعم أوكرانيا في حرب قد تستمر لعدة سنوات.