بعد هجوم موسكو.. تغييرات أمنية في أوكرانيا

أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تغييرات شملت مسؤولين أمنيين في الدولة.

وأقال زيلينسكي، سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أليكسي دانيلوف من منصبه، وتم تعيين ألكسندر ليتفينينكو، الذي كان يشغل منصب رئيس جهاز المخابرات الخارجية، بديلا له.

وبموجب مرسوم آخر، عين زيلينسكي رئيس جهاز المخابرات الخارجية الأوكراني ألكسندر ليتفينينكو، في منصب أمين مجلس الأمن القومي والدفاع، وعزله من منصبه الحالي".

فيما تم تعيين أوليغ إيفاتشينكو رئيسًا جديدًا لجهاز المخابرات الخارجية الأوكراني.