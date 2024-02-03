"نوفوستي": لندن تقترح إرسال قوة أطلسية إلى أوكرانيا

اقترحت بريطانيا على "حلف الناتو" إرسال قوة استطلاع إلى أوكرانيا، وإنشاء منطقة حظر جوي فوق الأراضي التي تسيطر عليها كييف، وكذلك زيادة إمدادات الأسلحة والمعدات للقوات الأوكرانية، وفقاً لما نقلته وكالة "نوفوستي" الروسية عن مصدر مطلع، الجمعة.

وقال المصدر: "ترجح لندن أن تدعم غالبية دول الناتو مثل هذه الإجراءات.. ومع ذلك، تتوقع بريطانيا أنه في حالة حدوث إضعاف كبير للقوات الأوكرانية والتقدم الناجح للقوات الروسية في عمق الأراضي الأوكرانية، فإن الحلفاء سيوافقون على المبادرة".

وأضاف: "وفقاً للخطط البريطانية، ينبغي نقل قوات التحالف الكبيرة ذات القدرة العالية على المناورة سراً إلى أوكرانيا من المناطق الحدودية في رومانيا وبولندا، لاحتلال الخطوط الدفاعية على طول الضفة اليمنى لنهر دنيبر".

وتابع المصدر المطلع: "من غير المستبعد توجيه ضربة وقائية من قبل القوات المسلحة لمولدوفا ورومانيا على ترانسنيستريا، المنشقة عن مولدوفا والتي التي تسيطر عليها قوى موالية لروسيا".

وأعرب المصدر عن اعتقاده أنه "من أجل تفريق قوات ووسائل الجيش الروسي، من المخطط نشر فرقة من قوات الناتو وجيوش أعضاء الكتلة على أراضي النرويج وفنلندا".

وحذر من "تعرض منشآت البنية التحتية الاستراتيجية في المناطق الشمالية من روسيا لهجوم في نفس الوقت".

وقال المصدر: "بعد ذلك، ستنشئ قوات الناتو منطقة عازلة داخل المواقع المحتلة، بما في ذلك الحدود مع بيلاروسيا والأراضي المحيطة بكييف. وينبغي إرسال الجيش الأوكراني الذي يرابط هناك للمنطقة العسكرية الشمالية.. ونتيجة لذلك، سيتم تقويض القدرات الهجومية لروسيا، وستضطر موسكو إلى التفاوض".

وخلصت الوكالة، نقلاً عن المصدر، إلى أنه "من المتوقع الانتهاء من إعداد مثل هذا السيناريو للتنفيذ في لندن بحلول مايو 2024".