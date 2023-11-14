كبير مستشاري بايدن يزور الشرق الأوسط لبحث تطورات حرب غزة

قال البيت الأبيض، في بيان صادر عنه، اليوم الثلاثاء، إن بريت مكجورك، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط، في طريقه إلى المنطقة لإجراء محادثات مع مسؤولين في إسرائيل والضفة الغربية وقطر والسعودية ودول أخرى.

وأضاف البيان أن المسؤول "سيناقش في إسرائيل احتياجاتها الأمنية وضرورة حماية المدنيين في أثناء العمليات العسكرية، وكذلك الجهود المستمرة لتأمين إطلاق سراح الرهائن، والحاجة إلى كبح عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية".