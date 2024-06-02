"شقة فارهة" وراء إنهاء خدمة سفير إسرائيل بالأمم المتحدة

أنهى سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، خدمته بعد قرابة 4 سنوات قضاها في هذا المنصب، إلا أن السبب يتناقض مع المزاعم التي طالما طرحها بشأن حرب يقودها بالمحفل الأممي؛ من أجل صورة بلاده.

قناة "كان 11" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، كشفت الأحد، عبر برنامجها "هذا الصباح"، أن إردان يطالب الحكومة الإسرائيلية منذ فترة باستئجار شقة سكنية فارهة في نيويورك، إلا أن طلبه قوبل بالرفض.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مارس ضغوطًا على المحاسب الأول في مكتبه، المسؤول عن المصادقة على مثل هذه الطلبات؛ من أجل تمرير الطلب المقدم من إردان، والذي سيكلف الخزانة العامة قرابة مليون شيكل سنويًا (قرابة 268 ألف دولار).

ورفض المحاسب الأول بمكتب نتنياهو الطلب ومن ثم قرر إردان العودة إلى إسرائيل، وبرر ذلك برغبته في البقاء إلى جوار اثنين من بين أبنائه الأربعة، يؤديان الخدمة العسكرية بالجيش، الأمر ذاته الذي أشارت إليه مصادر مقربة من إردان.