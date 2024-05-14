بعد أشهر من "الخوف".. مسؤول في المخابرات الأمريكية يكشف سبب استقالته

كشف مسؤول سابق في المخابرات العسكرية الأمريكية أن سبب استقالته التي تقدم بها في نوفمبر تشرين الثاني الماضي يعود إلى "أذى معنوي"، نجم عن دعم بلاده لحرب إسرائيل في غزة، والأضرار التي لحقت بالفلسطينيين.

وبذلك يكون الضابط برتبة ميجر، هاريسون مان، أول مسؤول معروف في المخابرات العسكرية الأمريكية يستقيل بسبب الدعم الأمريكي لإسرائيل.