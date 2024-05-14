بعد أشهر من "الخوف".. مسؤول في المخابرات الأمريكية يكشف سبب استقالته
كشف مسؤول سابق في المخابرات العسكرية الأمريكية أن سبب استقالته التي تقدم بها في نوفمبر تشرين الثاني الماضي يعود إلى "أذى معنوي"، نجم عن دعم بلاده لحرب إسرائيل في غزة، والأضرار التي لحقت بالفلسطينيين.
وبذلك يكون الضابط برتبة ميجر، هاريسون مان، أول مسؤول معروف في المخابرات العسكرية الأمريكية يستقيل بسبب الدعم الأمريكي لإسرائيل.
وفي رسالة وجهها لزملائه، قال مان إن الخوف منعه لبضعة شهور من البوح ببواعث الاستقالة.
وكتب مان في رسالة شاركها مع زملائه الشهر الماضي، ونشرها اليوم الاثنين عبر حسابه في لينكدإن: "خفت، خفت من انتهاك معاييرنا المهنية، خفت من مسؤولين أحترمهم، خفت من شعوركم بالتعرض للخيانة، أنا متأكد من أن بعضكم سيشعر على هذا النحو عند قراءة هذا".
وذكرت وكالة "رويترز" التي نشرت فحوى الرسالة أن وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية لم ترد على طلب منها للتعليق على الأمر.