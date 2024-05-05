روسيا تعلن السيطرة على قرية في شرق أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الأحد أن قواتها سيطرت على قرية "أوتشيريتينه" الواقعة في منطقة "دونيتسك" شرق أوكرانيا.

وكان عدد سكان القرية يبلغ نحو ثلاثة آلاف نسمة قبل الحرب. وتقع تلك القرية شمال غربي مدينة أفدييفكا التي كانت من المواقع الحصينة للقوات الأوكرانية قبل أن تستولي عليها روسيا في فبراير شباط.

ولم يصدر تعليق من المسؤولين الأوكرانيين حتى الآن. ولم يرد ذكر أوتشيريتينه في التقرير المسائي لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.

وأشارت مدونات غير رسمية تغطي أخبار الحرب في أوكرانيا، منها موقع ديب استيت ماب الشهير، أن روسيا سيطرت على القرية.

وتحقق روسيا تقدما بطيئا لكنه ثابت منذ سيطرتها على أفدييفكا، إذ سقطت سلسلة من القرى في المنطقة في أيدي القوات الروسية.