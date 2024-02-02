الجيش الباكستاني: مقتل 24 مسلحا انفصاليا في بلوشستان

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الجمعة، مقتل 24 مسلحا على الأقل هذا الأسبوع منذ شن من تصفهم بالانفصاليين البلوش هجمات في منطقة نائية جنوبي غرب البلاد.

وشن المسلحون، ليل الاثنين الماضي، هجوما على مجمع منشآت حكومية في ماخ الواقعة على بعد حوالي 200 كيلومتر من الحدود الإيرانية في إقليم بلوشستان.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للجيش "تم تعقب هؤلاء الإرهابيين بعد ذلك في عمليات والتصفية والتي انتهت الآن بعد تطهير المنطقة وتأمينها".

وقُتل 4 من أفراد الأمن ومدنيان خلال الهجوم والمداهمات اللاحقة.

وأعلن جيش تحرير بلوشستان، وهو جماعة عرقية بلوشية محظورة، مسؤوليته عن الهجوم في بيان نشره على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتم الإبلاغ عن أكثر من عشرة هجمات بالقنابل اليدوية والأسلحة النارية في الإقليم قبل الانتخابات المقررة الخميس المقبل.