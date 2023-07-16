مرشحة للانتخابات التمهيدية للمعارضة الفنزويلية تتهم أنصار مادورو بترهيبها

اتهمت ماريا كورينا ماتشادو، المرشحة التي تُظهر استطلاعات الرأي تقدّمها لتمثيل المعارضة في الانتخابات الرئاسية الفنزويلية لعام 2024، السبت، أنصار الرئيس نيكولاس مادورو بالعنف، بعدما حاولوا منع حملة انتخابية في كراكاس، وفق قولها.

وبحسب صور بثتها وسائل إعلام محلية، فإن أنصارا لهذه النائبة السابقة التي تتصدر استطلاعات الرأي قبل الانتخابات التمهيدية للمعارضة، قد وصلوا في وقت باكر للإعداد للحملة الانتخابية في بيتاري، وهي منطقة مهمة في العاصمة، لكنهم اشتبكوا هناك مع أشخاص كانوا يلوحون بعصي وارتدى بعضهم قمصانا حمراء، وهو اللون التقليدي للحركة التشافية.

عندما وصلت ماتشادو، وهي شخصية من الجناح الراديكالي في المعارضة، تصاعد التوتر في المكان واضطر أنصارها إلى حمايتها تجنبا لتعرضها لاعتداء. وقالت ماتشادو إن الحكومة "عملت على زرع الإرهاب والعنف".

وفي فيديو نشره على تويتر حزب "فينتي فنزويلا" الداعم لها، أضافت المرشحة "رأينا جميعا ما يحدث الآن في هذا الحي في بيتاري، حيث تعرض مئات الفنزويليين الذين جاؤوا لملاقاتنا اليوم للتهديد والترهيب والعنف من جانب النظام". وأكدت أن ثمة "مسلحين" بين المعتدين وأن الحكومة تريد جعلها "تتخلى" عن نيتها في الترشح للرئاسة.

ومن بين المرشحين للانتخابات التمهيدية في 22 تشرين الأول/ أكتوبر، هنريكي كابريليس الذي خاض الانتخابات الرئاسية مرتين، وفريدي سوبرلانو الذي حصل على ترشيح حزبه بدلا من خوان غوايدو زعيم المعارضة السابق المنفي في الولايات المتحدة.