مظاهرات حاشدة عشية أسبوع حاسم لمشروع تعديل النظام القضائي في إسرائيل

وجاءت التظاهرة الأخيرة في المدينة التي تعد مركزا تجاريا لإسرائيل بعد أيام على تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو المضي قدمًا في التعديل على الرغم من القلق الدولي المتزايد.

وقال دانيال نيسمان، العامل في قطاع التكنولوجيا المتقدمة: "نحن هنا اليوم لكي نظهر أنفسنا ونضيف صوتنا إلى أصوات مئات الآلاف، إن لم يكن ملايين الإسرائيليين الذين يدعمون القيم التي تأسست عليها هذه الدولة"، في إشارة إلى الديمقراطية.

وقال نيسمان البالغ 36 عامًا: "هذا كل ما نأمله، أن يعيدنا (نتنياهو) من حافة الهاوية".