مظاهرات حاشدة عشية أسبوع حاسم لمشروع تعديل النظام القضائي في إسرائيل
احتشد آلاف الإسرائيليين في تل أبيب، السبت، ضد خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل التي تسعى الحكومة اليمينية المتشددة إلى إقرارها، قبل أسبوع حاسم يتوقّع أن يشهد مزيدًا من الخطوات التشريعية والاحتجاجات الجماهيرية.
وجاءت التظاهرة الأخيرة في المدينة التي تعد مركزا تجاريا لإسرائيل بعد أيام على تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو المضي قدمًا في التعديل على الرغم من القلق الدولي المتزايد.
وقال دانيال نيسمان، العامل في قطاع التكنولوجيا المتقدمة: "نحن هنا اليوم لكي نظهر أنفسنا ونضيف صوتنا إلى أصوات مئات الآلاف، إن لم يكن ملايين الإسرائيليين الذين يدعمون القيم التي تأسست عليها هذه الدولة"، في إشارة إلى الديمقراطية.
وقال نيسمان البالغ 36 عامًا: "هذا كل ما نأمله، أن يعيدنا (نتنياهو) من حافة الهاوية".
واندلعت التظاهرات في كانون الثاني/يناير بعد أن أعلن الائتلاف الحكومي عن حزمة إصلاحات تقول الحكومة إنها ضرورية لإعادة التوازن إلى فروع السلطة.
وسبق أن استقطبت التظاهرات المتكررة عشرات آلاف المحتجين، وفق تقديرات وسائل إعلام إسرائيلية.
وقال جوش دريل المتحدث باسم الحركة المنظمة للتحرك إن "عددا متزايدا من الإسرائيليين يستفيقون".
وتابع دريل البالغ 26 عامًا: "لن نعيش في دكتاتورية. حتى إذا مرّروا الانقلاب القضائي، هذه الحركة الاحتجاجية باقية".