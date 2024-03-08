صحيفة: انضمام السويد لـ"الناتو" يعزز قوة ردع الحلف في البلطيق

رأى تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" أن انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، "الناتو"، يُمثل ضربة لروسيا ودعمًا إضافيًا لدول البلطيق.

وفي التفاصيل، انضمت السويد رسميًا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" أمس الخميس، بعد أشهر من عدم اليقين الناجم عن تردد تركيا والمجر في الموافقة على عضويتها، لتصبح العضو رقم 32، ولتُعزز بقوة مع فنلندا، التي انضمت قبلها بأشهر، قوة الردع العسكرية للحلف في بحر البلطيق وبحر الشمال.

يوم تاريخي

وفي حفل قصير، تلقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الوثائق القانونية لانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، من رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، الذي وصف هذا اليوم بالتاريخي وتعهد بأن السويد، التي قامت بتفكيك قواتها البرية إلى حد كبير بعد عام 1989 ولكنها حافظت على قوة جوية وبحرية قوية، ستصل قريباً إلى هدف الناتو المتمثل في إنفاق 2 % من الناتج المحلي الإجمالي على الجيش.

وفي ذات السياق، قال بلينكن: "إن عضوية السويد كانت مثالاً واضحًا على الهزيمة الاستراتيجية لروسيا". وأضاف: "كل ما سعى بوتين إلى منعه، عجل به بالفعل من خلال أفعاله وعدوانيته".