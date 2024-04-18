بينها أوكرانيا.. 48 دولة تدين الهجوم الإيراني على إسرائيل

أدان بيان موقّع من 48 دولة الهجوم الإيراني على إسرائيل، بحسب شبكة "سي إن إن".

وقال البيان المشترك: "ندين بشكل لا لبس فيه الهجمات التي شنتها إيران وشركاؤها من المقاتلين على دولة إسرائيل يوم 13 أبريل".

وأضاف أنه "كان من الممكن أن يتسبب هذا الهجوم الواسع النطاق بأضرار كبيرة وخسائر في الأرواح".

وتابع البيان: "ندين أيضا كون الأسلحة التي وجهت إلى إسرائيل قد انتهكت المجال الجوي لعدة دول في المنطقة، مما عرض حياة الأبرياء فيها للخطر، وبدا أنها اجتازت المجال الجوي القريب من الأماكن المقدسة في القدس".

ورحب البيان "بالجهود الرامية إلى تجنب المزيد من تصعيد أعمال العنف في المنطقة بعد الجهود المنسقة الناجحة للدفاع بمواجهة الهجوم على إسرائيل".

تهديد الملاحة البحرية

وأشار البيان إلى التهديد الإيراني لخطوط الملاحة البحرية بالقول: "ندين استيلاء إيران غير المشروع على سفينة تجارية ترفع علم البرتغال على مقربة من مضيق هرمز يوم 13 نيسان وندعو إيران إلى الإفراج عن السفينة وطاقمها الدولي بشكل فوري".

وذكر أن "هجوم إيران التصعيدي هو أحدث إجراء تتخذه إيران وشركاؤها المقاتلون ضمن سلسلة من الإجراءات الخطيرة والمزعزعة للاستقرار؛ مما يشكل خطرا كبيرا على السلام والأمن الدوليين".

ودعت الدول الموقعة على البيان "كافة الأطراف الإقليمية إلى اتخاذ خطوات لتجنب المزيد من التصعيد"، وطلبت "تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن بشكل كامل". وقالت إنها ستقوم بتعزيز التعاون الدبلوماسي للعمل على حل كافة التوترات في المنطقة.

الدول الموقعة

وإضافة إلى إسرائيل والولايات المتحدة، تضم قائمة الدول الموقعة على البيان المشترك عددا واسعا من الدول الأوروبية ودولا أخرى من بينها الأرجنتين، واليابان، وجمهورية كوريا، فيما لم توقع روسيا أو أي دولة عربية على البيان.

وتاليا القائمة الكاملة بأسماء الدول الموقعة على البيان:

الولايات المتحدة، وألبانيا، والأرجنتين، وأستراليا، والنمسا، وبلجيكا، وبلغاريا، وكندا، وكرواتيا، وقبرص، والتشيك، والدنمارك، والإكوادور، وإستونيا، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، والمجر، وأيسلندا، وأيرلندا، وإسرائيل، وإيطاليا، واليابان، ولاتفيا، وليختنشتاين، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، ومالطا، ومولدوفا، وموناكو، والجبل الأسود، وهولندا، ونيوزيلندا، والنرويج، وولايات ميكرونيزيا الموحدة، وبالاو، وبابوا غينيا الجديدة، وبولندا، والبرتغال، وجمهورية كوريا، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، وأوكرانيا، والمملكة المتحدة.