مستخدمة الذكاء الاصطناعي.. وجوه الغزيين تحت المراقبة الإسرائيلية

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أنّ القوات الإسرائيلية لجأت منذ أشهر إلى تقنية مسح وجوه المواطنين العابرين للحواجز في قطاع غزة، باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وقالت الصحيفة إن القوات الإسرائيلية باتت تسعمل برنامج ذكاء اصطناعي "يتعرف على الوجوه ويجمع صورها ويحتفظ بها ضمن أرشيف"، مشيرة إلى أن عمليات الاعتقال التي أجرتها القوات الإسرائيلية في الأشهر الأخيرة رافقتها عملية "مسح" لوجوه الغزيين.

ووفق تقرير الصحيفة فإن هذه البرامج المتطورة تمكّن من تحديد أسماء الأشخاص في ثوان قليلة، لكنها قد تُخطئ في تحديد هوية المواطنين وتصنّفهم على أنهم عناصر من حركة "حماس" بشكل خاطئ، بحسب ما نقلته عن ضبّاط في الجيش.

وقال ضباط مخابرات إسرائيليون ومسؤولون عسكريون إن إسرائيل بدأت في استعمال هذا البرنامج منذ أواخر العام الماضي.

ويتم استخدام البرنامج من خلال كاميرات عالية الدقة تستعمل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للتعرف على الوجه، وتتيح تحديد أسماء الأشخاص وما إذا كانوا على قائمة المطلوبين لإسرائيل أم لا.

وأوضح الضبّاط أنه تم استخدام تلك التقنية في البداية للبحث عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، لكن لاحقا استعملت للاستقصاء والبحث عن أي شخص له علاقات مع الجماعات الفلسطينية المسلحة.