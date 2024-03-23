وسط "معايير مزدوجة".. العداء ضد المسلمين يتحول إلى "ممارسة شائعة" في فرنسا

في الوقت الذي تركز فيه وسائل الإعلام والسياسيون على الأفعال المعادية للسامية، تتزايد الممارسات المعادية للإسلام لتصبح شائعة في فرنسا.

ويأتي ذلك على خلفية حرب غزة، حيث يتم بانتظام نشر تعليقات تشوه المجتمع المسلم على شاشات التلفزيون أو مواقع التواصل الاجتماعي.

وتتكرر الشكوى من "المعايير المزدوجة" تجاه قتل المدنيين، وذلك في الأفعال أو التصريحات العنصرية، سواء كانت تستهدف اليهود أو المسلمين.

وبعد التنديد بتزايد الأعمال والخطابات المناهضة للمسلمين في فرنسا، قرر المسجد الكبير في باريس إخطار "أركوم"، الهيئة الشرطية الفرنسية المسؤولة عن تنظيم الاتصالات السمعية والبصرية والرقمية.

وقبل أيام، تعالت أصوات في فرنسا تستهجن، بدعوى العلمانية، إقامة صلاة جماعة أداها عدد من المسلمين في مطار شارل ديغول (المعروف بمطار رواسي).

وعلى النقيض، لم تلقَ الصور المشابهة، التي تظهر اليهود يصلون في قاعة مطار أورلي، ردود الفعل نفسها.

وتؤكد هذه المؤشرات عودة ظهور المفهوم الذي يدمج بين الإسلام والإرهاب، خاصة في ظل تداعيات حرب غزة منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وفي خطاب إلى رئيس هيئة تنظيم الاتصالات السمعية والبصرية والرقمية (أركوم)، روش أوليفييه مايستر، قدم عميد المسجد الكبير في باريس، شمس الدين حافظ، "ملاحظة مروعة" حول صعود الإسلاموفوبيا في فرنسا.

وحذّر حافظ من التوترات المستمرة في فرنسا التي "تهدد اللحمة الوطنية"، لافتا إلى هجمات ضد "مجموعات وأفراد بسبب انتماءاتهم الدينية".

وركز إمام المسجد الكبير في باريس على "الأعمال المشينة" التي يتعرض لها مسلمو فرنسا، قائلا إنه لاحظ "تطورا خطيرا ومدمرا يجعل مسلمي فرنسا هدفا لتصريحات غير مقبولة على الإطلاق".