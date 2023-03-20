مبعوث أممي: ما حدث في إيران بشأن حقوق الإنسان "جريمة دولية"

اعتبر مقرر حقوق الإنسان لشؤون إيران التابع للأمم المتحدة، جاويد رحمن، الإثنين، أن ما حدث في إيران خلال الأشهر الأخيرة يمكن اعتبارها "جريمة دولية".

وقال جاويد رحمن في تقرير له حول أوضاع حقوق الإنسان، نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إن ما حدث في إيران في الأشهر الأخيرة يمكن اعتباره "جريمة دولية ضد الإنسانية".

وذكر رحمن في تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، "قضايا القتل والاعتقال والاختفاء والتعذيب والعنف الجنسي" بحسب قوله، مؤكداً أن "نطاق هذه الحالات وخطورتها يشير إلى إمكانية ارتكاب جريمة دولية ضد الإنسانية".