الجيش الأوكراني: الهجوم على "أفدييفكا" يشتدّ

وتتقدّم القوات منذ منتصف أكتوبر نحو بلدة "أفدييفكا" المعروفة بمصنع فحم الكوك وموقعها كبوابة لمدينة "دونيتسك" على بعد 20 كيلومترا إلى الشرق.

وقال أولكسندر بورودين المسؤول الصحفي للواء الهجوم المنفصل الثالث في أوكرانيا إن القوات الروسية تشنّ هجمات مشاة كبيرة بينما تحاول الحفاظ على العتاد.

وأضاف: "لكن تحركاتهم أصبحت مكثفة بشكل كبير الآن. لا يقتصر الأمر على تقدم المشاة فحسب، بل أيضا على عمل مواز للمدفعية والطائرات المسيرة والطيران والقصف الجوي نفسه والمزيد".

وقال بورودين إن القوات الروسية لم تتمكن من تجديد إمداداتها بشكل سريع، وإن مواقع الدفاعات الأوكرانية قوية.

وتابع قائلا: "بدأ كل هذا بعد الأحداث في إسرائيل... ربما يظنون أنه أنسب وقت للتقدم، لكنهم لم يحققوا أي نجاحات جدية".