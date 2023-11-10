الجيش الأوكراني: الهجوم على "أفدييفكا" يشتدّ
قال ضابط كبير في أوكرانيا، إن القوات الروسية تكثف هجماتها على مدينة "أفدييفكا" الرئيسة في شرق البلاد، بينما أفادت هيئة الأركان العامة بأن جيشها صدّ العديد من الهجمات الروسية في قطاعات منفصلة على نطاق واسع من جبهة القتال.
وأشاد الرئيس فولوديمير زيلينسكي بالهجوم المضاد الذي شنّته أوكرانيا في يونيو، ووصفه بأنه "ملهم" لكنه لم يذكر تفاصيل.
وركّزت القوات الروسية على المناطق الشرقية في دونيتسك ولوجانسك منذ توقف هجومها على كييف في الأيام الأولى من الهجوم في فبراير العام 2022.
وتتقدّم القوات منذ منتصف أكتوبر نحو بلدة "أفدييفكا" المعروفة بمصنع فحم الكوك وموقعها كبوابة لمدينة "دونيتسك" على بعد 20 كيلومترا إلى الشرق.
وقال أولكسندر بورودين المسؤول الصحفي للواء الهجوم المنفصل الثالث في أوكرانيا إن القوات الروسية تشنّ هجمات مشاة كبيرة بينما تحاول الحفاظ على العتاد.
وأضاف: "لكن تحركاتهم أصبحت مكثفة بشكل كبير الآن. لا يقتصر الأمر على تقدم المشاة فحسب، بل أيضا على عمل مواز للمدفعية والطائرات المسيرة والطيران والقصف الجوي نفسه والمزيد".
وقال بورودين إن القوات الروسية لم تتمكن من تجديد إمداداتها بشكل سريع، وإن مواقع الدفاعات الأوكرانية قوية.
وتابع قائلا: "بدأ كل هذا بعد الأحداث في إسرائيل... ربما يظنون أنه أنسب وقت للتقدم، لكنهم لم يحققوا أي نجاحات جدية".